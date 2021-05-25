Yozgat'ta benzinlikte darbedilen kadın: Asla şikayetçi olmayacağım

Yozgat'ta bir benzinlikte eski sevgilisi tarafından darbedilen Aysel D., "İsteyerek bana zarar verecek bir insan değil. Alkolün etkisiyle bir şeyler oldu" dedi.

Şevket Türksoy isimli şahıs, Yozgat'ın Karatepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde, eski sevgilisi Aysel D'yi darbetmişti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, o sırada kimsenin olaya müdahale etmemesi dikkat çekmişti. Olayın ardından konuşan Aysel D., yaptığı açıklamalarla pes dedirtti.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Polisin ısrarına rağmen darp raporu almayan ve Şevket Türksoy'dan şikayetçi olmayan Aysel D., Türksoy'un eski erkek arkadaşı olduğunu, olay günü buluşup, barıştıklarını söyleyerek, "O gün tekrar konuştuk barıştık, bir yerlere gittik, birlikte alkol aldık. İşlerim olduğunu söyleyip, yanından ayrıldım. Döndüğümde aşırı derecede alkol almıştı.

İsteyerek bana zarar verecek bir insan değil. Alkolün etkisiyle bir şeyler oldu. Tutuklanmasına hiç razı değilim. Serbest bırakılması için elimden geleni yapacağım. Kesinlikle şikayetçi değilim. Kendisi de pişman olmuştur." dedi.

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"KENDİMİ BIRAKIP, İNSANLARI KINADIM"

Olay anında müdahale etmeyenler nedeniyle üzüldüğünü söyleyen Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, orada çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar, kanlar içinde kalan kadın, orada alkolün tesirinde olan bir çocuk; bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor, araya girmiyor. Orada ben kendimi bıraktım, insanları kınadım.

Biri geliyor alışveriş yapıyor, biri oradan geliyor, buradan geliyor, o çocuk orada yıkılıyor, düşüyor, ben kanlar içindeyim, hiç mi insanoğlu yok orada? Bir kadın dövülüyor, bir erkek cinayet işleyebilir; ama biri de kalkıp 'Yapmayın, etmeyin' demedi; sadece seyrettiler. Bu insanlık dışı bir şey. Ben olsam öyle bir olaya müdahale ederdim. Ölecek de olsam ederdim." diye konuştu.



