Yozgat'ta bir çiftçi kene ısırmasının ardından hayatını kaybetti

Yozgat'ta bir çiftçi kene ısırmasının ardından hayatını kaybetti

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kene ısırmasından sonra rahatsızlanan bir çiftçi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yozgat’ta kulağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Yusuf E., meydana gelen yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı şikayeti ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDEN KENDİ İSTEĞİ İLE TABURCU EDİLDİ

14 Mayıs’ta tedavisinin ardından kendi isteği ile taburcu edilen Yusuf E, 4 gün sonra tekrardan hastalanarak hastaneye kaldırıldı.

Yusuf E. hastanede 2 gün boyunca süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Yusuf E.'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.