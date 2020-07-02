Ayı tarafından saldırıya uğrayan vatandaşı, köpekleri kurtardı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Başçatak köyünde, 61 yaşındaki Erdoğan Çetin'e ayı saldırdı.

Evinin 3 kilometre uzağındaki arı kovanlarını kontrol etmeye gittiği sırada, kovanlara zarar verdiğini gördüğü ayıyı yanındaki köpeklerle uzaklaştırmak isteyen Çetin, ayının saldırısına uğradı.

KABURGASI VE PARMAKLARI KIRILDI

Ayının saldırını savuşturmak isteyen Çetin, çeşitli yerlerinden yaraladı. Köpeklerin de yardımıyla ayıdan kurtulan Çetin, ambulansı aradı. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi edilen Çetin’in, kaburga kemiklerinin ve el parmaklarının kırıldığı belirlendi.

Yozgat’ta bir vatandaşa ayı saldırdı - VİDEO



"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Ayı saldırısıyla ilk kez karşılaştığını ve çok korktuğunu anlatan Erdoğan Çetin, “Başçatak köyünde arıcılık ve balıkçılıkla uğraşıyorum. Bizim köyümüz dağlık ve ormanlık olduğu için ayılar var. Geçen gün arılarımı kontrol için kovanların yanına gittiğimde ayı kovanlarımdan bal alıyordu. Köpeklerle birlikte ayıyı uzaklaştırmak istedim. Ayı sinirlenerek bana saldırdı, ayı ile bir süre boğuştum. Kollarımı ellerimi yaraladı, kaburgalarım kırıldı. Bir süre sonra ayı beni bırakarak uzaklaştı. Ambulansı aradım, hastaneye kaldırdılar. Canımı zor kurtardım.” ifadelerini kullandı.









