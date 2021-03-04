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Yozgat'ta cami faresi yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki 6 camide bağış kutularındaki parayı çaldığı belirlenen Sebahattin Ş., yakalandı.
- DHA
- 04.03.2021 - 09:57
Yozgat Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 camide hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şüphelinin, caminin açık penceresinden içeriye girerken ve kutudaki parayı alıp, kaçarken kameraya yansıdığı belirlendi.
DİNLENME TESİSİNDE YAKALANDI
Yapılan çalışmada kimliği belirlenen 'cami faresi' lakaplı 40 yaşındaki Sebahattin Ş, dinlenme tesisinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
30 CAMİDEN PARA ÇALDI
Kentte 6 camiden hırsızlık yapan şüphelinin, daha önce Ankara'da 18, Aksaray'da 4, Niğde'de 2 camiden aynı şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.