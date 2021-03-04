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    Yozgat'ta cami faresi yakalandı

    Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki 6 camide bağış kutularındaki parayı çaldığı belirlenen Sebahattin Ş., yakalandı.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 09:57
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    Yozgat'ta cami faresi yakalandı

    Yozgat Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 camide hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

    Polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Şüphelinin, caminin açık penceresinden içeriye girerken ve kutudaki parayı alıp, kaçarken kameraya yansıdığı belirlendi.

    DİNLENME TESİSİNDE YAKALANDI

    Yapılan çalışmada kimliği belirlenen 'cami faresi' lakaplı 40 yaşındaki Sebahattin Ş, dinlenme tesisinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

    Yozgat ta cami faresi yakalandı #1

    30 CAMİDEN PARA ÇALDI

    Kentte 6 camiden hırsızlık yapan şüphelinin, daha önce Ankara'da 18, Aksaray'da 4, Niğde'de 2 camiden aynı şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

    Yozgat ta cami faresi yakalandı #2

    Yozgat ta cami faresi yakalandı #3


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