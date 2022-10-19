Petrol
90.77
0.82%
Euro
18.2536
-0.41%
Dolar
18.5895
0.03%
Altın
980.5
-0.71%
Borsa
3871
0.76%
Bitcoin
362.550
-1.31%
BTXN Coin
9.34
0.00%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Yozgat'ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı

    Cenaze törenine giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazazedelerden 3'ü ağır olmak üzere, toplamda 26 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
    • 19.10.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı

    Yozgat-Sivas karayolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde gece saat 02.30 sularında, Ankara'dan Sivas'a cenaze törenine gitmek isteyen yolcuları taşıyan Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçti.

    Otobüs devrilip, yan yattı.

    3'ü ağır toplamda 26 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; yaşanan kazada, 3’ü ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

    Kazazedeler, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yozgat ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı #1

    Yozgat ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı #2


    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Beşiktaş'ta Romain Saiss'ten iyi haber
    Futbol

    Beşiktaş'ta Romain Saiss'ten iyi haber

    Isparta'da, köy okulunda 2 öğrenci kaldı
    3. Sayfa

    Isparta'da, köy okulunda 2 öğrenci kaldı

    Görüş Bildir