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Yozgat'ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı

Yozgat'ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı

Cenaze törenine giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazazedelerden 3'ü ağır olmak üzere, toplamda 26 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.