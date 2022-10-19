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Yozgat'ta, cenazeye giden otobüs kaza yaptı
Cenaze törenine giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazazedelerden 3'ü ağır olmak üzere, toplamda 26 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
- 19.10.2022 - 11:08
- Güncelleme : 19.10.2022 - 12:01
Yozgat-Sivas karayolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde gece saat 02.30 sularında, Ankara'dan Sivas'a cenaze törenine gitmek isteyen yolcuları taşıyan Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçti.
Otobüs devrilip, yan yattı.
3'ü ağır toplamda 26 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre; yaşanan kazada, 3’ü ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.
Kazazedeler, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.