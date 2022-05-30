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    Yozgat'ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

    Terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
    • 30.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:21
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    Yozgat'ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

    Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ’a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    10 kişi gözaltına alındı

    Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    2 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Yozgat ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama #1

    Yozgat ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama #2


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