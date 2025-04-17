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İHA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

4 KİŞİ KAZI ALANINDA YAKALANDI

Olay yerine anında müdahale eden ekipler, V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli dört şüpheliyi kazı esnasında suçüstü yakaladı.

Yasa dışı kazıda kullanılan ekipmanlara da el konuldu. Ele geçirilenler arasında 1 hilti, 1 dedektör, 4 kazma, 2 kürek, 1 keser, 1 çekiç ve 1 murç yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.