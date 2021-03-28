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    Yozgat'ta doğum günü kutlamasında silahla yaralanan savcı hayatını kaybetti

    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 28.03.2021 - 03:46
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    Yozgat'ta doğum günü kutlamasında silahla yaralanan savcı hayatını kaybetti

    Savcı Özlem Salkım, tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Özlem Salkım'ın cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI SIRASINDA VURULMUŞTU

    Sorgun Adliyesinde görevli Özlem Salkım, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmıştı.

    Yozgat ta doğum günü kutlamasında silahla yaralanan savcı hayatını kaybetti #1

    Yozgat ta doğum günü kutlamasında silahla yaralanan savcı hayatını kaybetti #2

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