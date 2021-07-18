Yozgat'ta düğününden 6 gün önce öldürüldü

Düğüne 6 gün kala öldürülen Aysel Öğretmen'in, sosyal medya hesabından öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu fotoğrafı paylaşıp, "Adımın burada olmasından korkuyorum" yazdığı ortaya çıktı.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da öğretmen olan Aysel Y., ile düğün yapmaya hazırlanıyordu.

Hacı Y., yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu.

Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önüne geldiklerinde, otomobilin içinde tartışmaya başladı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ VURDU

Hacı Y., henüz nedeni belirlenemeyen tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti.

Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DAVETİYE BASTIRDILAR

Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin davetiyelerini hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi.

Davetiyenin üzerinde, 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

"İSMİMİN BURADA OLMASINDAN KORKUYORUM"

Öte yandan Aysel Y.'nin 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı.

Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında "Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.