Yozgat'ta eşini öldüren saldırgan, kayınvalidesini yaraladı
DHA

Yozgat'ta aile içi dehşet yaşandı.

Üç çocuk annesi Rabia T., eşi Mehmet T. ile sorun yaşamaya başladı.

Bunun üzerine Rabia T., annesi Güler G.'nin evine taşınıp boşanma davası açtı.

Mehmet T., bugün eşi ile konuşmak için kayınvalidesinin Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki evine geldi.

Karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Burada çıkan kavgada Mehmet T., eşi Rabia T.'yi bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de yaraladı.

Güler G., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Mehmet T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı #1
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı #2
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı #3
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı #4
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı #5
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı #6