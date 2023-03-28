Yozgat'ta eşini öldüren saldırgan, kayınvalidesini yaraladı

DHA
Yozgat'ta aile içi dehşet yaşandı.
Üç çocuk annesi Rabia T., eşi Mehmet T. ile sorun yaşamaya başladı.
Bunun üzerine Rabia T., annesi Güler G.'nin evine taşınıp boşanma davası açtı.
Mehmet T., bugün eşi ile konuşmak için kayınvalidesinin Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki evine geldi.
Karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladı
Burada çıkan kavgada Mehmet T., eşi Rabia T.'yi bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de yaraladı.
Güler G., Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Mehmet T. ise polis ekiplerince yakalandı.