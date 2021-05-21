Yozgat'ta hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Yozgat'ta bisiklet, televizyon ve tarım aletleri çalan 2 kişi yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, S. E. isimli vatandaşın hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili yapılan araştırmalar ve teknik takip sonucu hırsızlık olayına karışan H.D. ve Ü.G. isimli şüpheliler yakalanarak Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı.





SATTIKLARI MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan sorgulamanın ardından suçlarını itiraf eden şüphelilerin sattıkları malzemeler, tekrardan S.E.’ye teslim edildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

