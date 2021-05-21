Euro
10.2172
-0.43%
Dolar
8.3786
-0.02%
Altın
506.22
0.08%
Borsa
1.461
0.75%
Bitcoin
345.224
1.24%
EXEN Coin
42.88
-0.34%
16ºC
İstanbul
Sağanak yağış 16 C

    Yozgat'ta hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

    Yozgat'ta bisiklet, televizyon ve tarım aletleri çalan 2 kişi yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

    Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, S. E. isimli  vatandaşın hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Olayla ilgili yapılan araştırmalar ve teknik takip sonucu hırsızlık olayına karışan H.D. ve Ü.G. isimli şüpheliler yakalanarak Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı.

    Yozgat ta hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı #1

    SATTIKLARI MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Yapılan sorgulamanın ardından suçlarını itiraf eden şüphelilerin sattıkları malzemeler, tekrardan S.E.’ye teslim edildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir