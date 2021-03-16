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    Yozgat’ta iş yerinde yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi

    Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde bir iş yerinde yapılan aramada yüzlerce altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 18:12
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    Yozgat’ta iş yerinde yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi

    Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına izin vermedi. Yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli bir şahsın kaçak kazı yaptığı belirlendi.

    Ekipler, şahsın elindeki tarihi eserleri satmak amacı ile Sarıkaya ilçesinde bulunan iş yerinde sakladığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti.

    ARAMA YAPILDI

    Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirdi.

    Yozgat’ta iş yerinde yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi #1

    656 TARİHİ OBJE BULUNDU

    Operasyon kapsamında yapılan aramalar neticesinde 1 adet altın, 640 adet gümüş ve bronz sikke bulunmasının yanı sıra 9 adet ok ucu, 656 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

    SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Aramalar kapsamında, şahsın iş yerinden 3 adet kurusıkı silah, detektörler ve diğer kazı malzemeleri de çıktı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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