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Yozgat’ta iş yerinde yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi

Yozgat’ta iş yerinde yüzlerce tarihi sikke ele geçirildi

Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde bir iş yerinde yapılan aramada yüzlerce altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.