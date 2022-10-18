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    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı

    Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi, yaşanan kazada otobüs şoförü ve 5 işçi yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
    • 18.10.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:07
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    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı

    Yozgat’ta E-88 kara yolundan şehir merkezine giden yolda, Organize Sanayi Bölgesi'ne ait bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan 42 yaşındaki S.Ş.'nin sürücülüğünü yaptığı otobüs, seyir esnasında giderken bir anda kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför S.Ş.'nin sürdüğünü otobüs, yolun ortasındaki kavşağa doğru yan yattı.

    Yaşanan olayda, otobüs şoförü ve 5 fabrika işçisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, kazazedelere yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler, ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kazanın ardından devrilen otobüsü yolun ortasından kaldırmak için çekici ekipleri geldi ve halatlarla otobüsü kaldırdı.

    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi ViDEO

    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı #1

    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı #2

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