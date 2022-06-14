Yozgat’ta itfaiye aracı otomobile yandan çarptı: 3 ölü

İtfaiye aracının çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, şoför gözaltına alındı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde seyir halinde olan Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, saat 18.30 sıralarında Fikri Çoban yönetimindeki 27 BBD 78 plakalı otomobile, Boğazlıyan- Sarıkaya yolundaki kavşaktan geçiş yaptığı sırada yandan çarptı.

Demir yığınına dönüştü

İtfaiye aracının altında metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi kaza yerinde öldü

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Fikri Çoban ile beraberindeki Sadık Çoban'ın kaza yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan Numan Çoban ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şoför gözaltında

DHA’nın haberine göre itfaiye aracının şoförü Ö.H. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.