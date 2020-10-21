Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü

Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları drone yardımıyla tespit edilen 5 kişi, Jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçak kazı yapanlar, bu kez Yozgat'ta ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeyi drone ile tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakaladı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.