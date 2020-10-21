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    Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü

    Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları drone yardımıyla tespit edilen 5 kişi, Jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 16:59
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    Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü

    Kaçak kazı yapanlar, bu kez Yozgat'ta ortaya çıktı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    Bölgeyi drone ile tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakaladı.

    KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Yozgat ta kaçak kazı yapanlara drone la suçüstü #1

    Yozgat ta kaçak kazı yapanlara drone la suçüstü #2

    Yozgat ta kaçak kazı yapanlara drone la suçüstü #3

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