Kaybolmasının ardından sağlıkla bulunan küçük çocuk ailesine teslim edildi. Arama çalışmalarına kaymakam ve emniyet müdürü de katıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ekipler 5 yaşındaki down sendromlu Emir Talha Erdem’in kaybolduğu ihbarını alarak harekete geçti.

Arama çalışmaları Kaymakam Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, polis ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla gece geç saatlere kadar sürdü.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kent güvenlik kameraları tek tek incelenirken, küçük çocuğun gece saat 01.30'da bir apartmana girdiği tespit edildi.

Buradan alınan Emir Talha saplıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk, Emir Talha Erdem’e oyuncak hediye ederek ailenin sevincine ortak oldu.

Yozgat'ta kaybolan down sendromlu çocuk bulundu ViDEO





