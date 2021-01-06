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- Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Tır, vinç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.
- AA
- 06.01.2021 - 13:52
- Güncelleme : 06.01.2021 - 15:04
Yozgat'ta Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile karayolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı.
O sırada mevkiden geçen Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
3 KİŞİ VEFAT ETTİ
Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı ViDEO