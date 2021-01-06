Tır, vinç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Yozgat'ta Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile karayolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı.

O sırada mevkiden geçen Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

3 KİŞİ VEFAT ETTİ

Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı ViDEO





