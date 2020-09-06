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    Yozgat'ta kereste fabrikası yandı

    Karayolu kenarında bulunan bir kereste fabrikası henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 08:12
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 08:12
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    Yozgat'ta kereste fabrikası yandı

    Yozgat -Sivas karayolu 22. kilometrede bulunan bir kereste fabrikasında gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Kısa sürede yangın fabrikanın tamamını sardı.

    Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

    FABRİKA KÜL OLDU

    Yangında tonlarca kereste ile fabrika içerisinde bulunan bir minibüs ve bir traktör de yanarak kül oldu.

    Gece olması ve şans eseri içerisinde kimsenin olmadığı yangında fabrika tamamen kül olarak kullanılmaz hale geldi.

    Büyük hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Yozgat'ta kereste fabrikası yandı VİDEO


    Yozgat ta kereste fabrikası yandı #1

    Yozgat ta kereste fabrikası yandı #2

    Yozgat ta kereste fabrikası yandı #3

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