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    Yozgat’ta narkotik baskını: 9 gözaltı

    Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 17:38
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    Yozgat’ta narkotik baskını: 9 gözaltı

    Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, imal ve kullanmak” suçundan 9 şahıs gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şahısların iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 16 gram metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

    Yozgat’ta narkotik baskını: 9 gözaltı #1

    Yozgat’ta narkotik baskını: 9 gözaltı #2


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