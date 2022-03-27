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Yozgat’ta narkotik baskını: 9 gözaltı
Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 27.03.2022 - 17:38
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, imal ve kullanmak” suçundan 9 şahıs gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Şahısların iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 16 gram metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.