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    Yozgat'ta otomobil ile çekici kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı

    Yozgat’ta çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 22:07
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 22:10
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    Yozgat'ta otomobil ile çekici kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı

    Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde, M.A.B. idaresindeki Hyundai marka otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden Mercedes marka çekiciye arkadan çarptı.

    Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Çekici sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

    Yozgat ta otomobil ile çekici kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı #1

    Yozgat ta otomobil ile çekici kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı #2


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