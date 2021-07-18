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    Yozgat’ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 çocuk öldü

    Kontrolden çıkan Şener Koç idaresindeki otomobil, köprü korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişiden biri olan 8 yaşındaki Eleysa Koç, hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 18.07.2021 - 10:07
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    Yozgat’ta otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 1 çocuk öldü

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Şener Koç (50) idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Buruncuk köyü yol ayrımında kontrolden çıktı.

    Yoldan çıkan otomobil, köprü korkuluklarına çarptı.

    Sürücü Şener Koç ile otomobilde bulunan Furkan (18) ve Eleysa Koç (8) yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eleysa Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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