Yozgat'ta sahte altın bozdurmaya çalıştı

Kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine dolandırıcı suçüstü yakalanırken; yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Doğan'a ait kuyumcuya gelen Uğur Y. (37), 22 ayar altın bileziği bozdurmak istediğini söyledi.

Bileziğin sahte olduğunu anlayan Hüseyin Doğan, polisi aradı.

KOLLARINDAN TUTUP, YAKALATTI

Doğan, beraberinde bulunan bir kişi ile Uğur Y.'yi kollarından tutup, kaçmasını engelledi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Uğur Y. ile kiralık otomobilde bekleyen kardeşi Rıdvan Y.'yi (25) gözaltına aldı.

Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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OTOMOBİLDE 4 SAHTE BİLEZİK ELE GEÇİRİLDİ

Uğur Y. ile kardeşi Rıdvan Y.'nin kiraladıkları otomobil ile başka bir kentten geldikleri belirlenirken, araçta yapılan aramada 4 sahte bilezik bulundu.

Haklarında sahtecilik suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu saptanan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.