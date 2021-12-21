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Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’i çaldılar
Yozgat’ta Emirci Sultan Türbesi’nde bulunan Sakal-ı Şerif’i çalan zanlılar yakalandı.
- İHA
- 21.12.2021 - 22:32
- Güncelleme : 21.12.2021 - 22:40
Yozgat’ın merkeze bağlı Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesi’nde bulunan Sakal-ı Şerif hırsızlar tarafından çalındı.
SAKAL-I ŞERİF İLE BİRLİKTE YAKALANDILAR
Cami imamının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Ekipler, görüntülerden Sakal-ı Şerif’i çalan kişilerin M.R.A. (33) ve A.Y. (17) olduğunu belirledi. Zanlılar, jandarma tarafından saklandıkları yerde çaldıkları Sakal-ı Şerif ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
1'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.Y. ise serbest bırakıldı.
SAKAL-I ŞERİF CAMİ GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLDİ
Sakal-ı Şerif ise Osmanpaşa köyü cami görevlisine teslim edilirken kutsal emanetin birkaç gün içerisinde yeniden vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi.