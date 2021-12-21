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    Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’i çaldılar

    Yozgat’ta Emirci Sultan Türbesi’nde bulunan Sakal-ı Şerif’i çalan zanlılar yakalandı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 22:40
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    Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’i çaldılar

    Yozgat’ın merkeze bağlı Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesi’nde bulunan Sakal-ı Şerif hırsızlar tarafından çalındı.

    SAKAL-I ŞERİF İLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

    Cami imamının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Ekipler, görüntülerden Sakal-ı Şerif’i çalan kişilerin M.R.A. (33) ve A.Y. (17) olduğunu belirledi. Zanlılar, jandarma tarafından saklandıkları yerde çaldıkları Sakal-ı Şerif ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’i çaldılar #1

    1'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

    Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.Y. ise serbest bırakıldı.

    Yozgat’ta Sakal-ı Şerif’i çaldılar #2

    SAKAL-I ŞERİF CAMİ GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLDİ

    Sakal-ı Şerif ise Osmanpaşa köyü cami görevlisine teslim edilirken kutsal emanetin birkaç gün içerisinde yeniden vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi.

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