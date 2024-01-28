Yozgat'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

İHA
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kürkçü köyünde yaşayan Rahime Kula (58) ve oğlu İlyas Kula'dan (41) yakınları haber alamayınca durumu 112 Acil Servisine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendikleri belirlendi
Rahime ve İlyas Kula'nın cenazeleri otopsi için Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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