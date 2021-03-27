Yozgat'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı.

Yozgat'ta sosyal medya platformlarını kullanarak “Yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” şeklinde sahte reklam linkleri hazırlayarak ilan veren A.Ç isimli şahıs, çok sayıda vatandaşı tuzağına düşürdü.

Sigorta yaptırmak için irtibata geçen vatandaşlardan poliçe ücretini alarak, sigorta poliçesini, kredi kart bilgilerini ele geçiren şahıs, vatandaşların kartından bilgileri dışında işlem yaparak nitelikli dolandırıcılık işlemi gerçekleştirdi.

SİGORTA POLİÇESİNİ BAHENE EDİP, KART BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİ

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen çete lideri A.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI

Yapılan ev aramasında dolandırıcılık işlemlerinde kullandığı dijital metaryelleri ele geçirildi.

Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı haksız kazanç elde ederek mağdur eden A.Ç isimli şahıs, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yozgat kapalı cezaevine teslim edildi.