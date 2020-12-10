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- Yozgat’ta trafik kazası: 1 öğretmen öldü, 2 öğretmen yaralı
Yozgat’ta trafik kazası: 1 öğretmen öldü, 2 öğretmen yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni feci kazada hayatını kaybederken, 2 öğretmen kazadan yaralı kurtuldu.
- İHA
- 10.12.2020 - 13:37
- Güncelleme : 10.12.2020 - 13:50
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Karakız Mahallesi ile Araplı beldesi arasında Gülşehri Beldesi Çötelli Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki 66 HK 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Taş, olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Okul müdürü Orhan Şahin (41) ve Beden Eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.