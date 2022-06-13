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    Yozgat'ta yağan dolu yarım metrelik birikintiler oluşturdu

    Akdağmadeni'nde yağan ve yer yer 50 santimetreyi bulan dolu birikintisi nedeniyle evlerin önü kapandı, araçlar dolu altında kaldı.
    • 13.06.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 11:11
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    Yozgat'ta yağan dolu yarım metrelik birikintiler oluşturdu

    Türkiye, yoğun bahar yağışları ile boğuşuyor...

    Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan yağış yerini doluya bıraktı.

    Yarım saat aralıksız dolu yağdı

    Dün akşam saatlerinde Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında yaklaşık yarım saat boyunca meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan dolu birikintisi nedeniyle bazı evlerin önü kapanırken, araçlar da dolu altında kaldı.

    Temizlik ve kurtarma çalışması başlatıldı

    Yaz günü kış mevsiminin yaşandığı ilçede, tarım arazileri de büyük hasar gördü.

    Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, dolu yağışının ardından temizlik ve kurtarma çalışması başlattı.

    İHA'nın haberine göre; dolu yağışı sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, dolu yağışından etkilenen Akdağmadeni Muşalikalesi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Vali Polat, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

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    Tarım alanları tahrip oldu

    Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Akşam saatlerinde ilçemiz genelinde başlayan yağış özellikle Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında şiddetli dolu şeklinde etkisini göstermiş ve ne yazık ki sel ve ani su baskınları yaşanmıştır. Tarımsal alanların tahrip olduğu afette en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İlk saatlerden itibaren belediye ekiplerimiz sahada olup, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm gücüyle çalışmasına devam etti. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

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