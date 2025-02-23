İHA
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Sivas'tan Ankara istikametine giden M.T. idaresindeki yolcu otobüsü yoldaki buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada, otobüs sürücüsü M.T. ile birlikte yolcular K.K., A.K., E.E., Y.S. yaralandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Yaralılardan otobüs sürücüsü M.T.'nin Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yolcuların ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış