İHA

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Sivas'tan Ankara istikametine giden M.T. idaresindeki yolcu otobüsü yoldaki buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, otobüs sürücüsü M.T. ile birlikte yolcular K.K., A.K., E.E., Y.S. yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan otobüs sürücüsü M.T.'nin Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yolcuların ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor