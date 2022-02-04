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    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı

    Yerköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 13:17
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    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı

    Yozgat-Ankara arasındaki E-88 kara yolunun Buruncuk köyü mevkisinde, saat 09.30 sıralarında, İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şerafettin Doğan yönetimindeki Gülen firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

    Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    YEDEK ŞOFÖR ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

    Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yedek şoför, AFAD ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı #1

    5 YARALININ DURUMU AĞIR

    İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı #2

    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı #3

    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı #4

    Yozgat’ta, yolcu otobüsü kaza yaptı #5


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