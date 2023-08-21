Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 kişi hayatını kaybetti Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu kazada ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaşamını yitirdi, 16 yolcu yaralandı.

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İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

D-200 Karayolu'nda seyir halinde olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi çıkışında bulunan şeker fabrikasına yakın bir noktada bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu.

11 kişi can verdi

İlk belirlemelere göre kazada 11 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemeler sürüyor

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerinde yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre ölü sayısını 11 olarak açıkladı.

Özkan, yaralıların ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirterek kazayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.