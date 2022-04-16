Yozgat'taki adam, bulunduğu iş yerini yakmaya çalıştı

Bulunduğu iş yerini ateşe veren genç adam, elindeki bıçakla yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta yaşayan 33 yaşındaki Raşit A., bir apartmanın zemin katında bulunan ofise girdi.

Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki emlak ofisinden dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanların nedeninin yangın olduğu anlaşılırken, yangını psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Raşit A.'nın çıkardığı belirlendi.

Zehirlenmemesi için camlar kırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıları kilitleyen Raşit A.'nın dumandan zehirlenmemesi için camlar ve kapılar kırıldı. Ardından polis ve itfaiye ekipleri, gaz maskesi ve koruyucu kalkanlarla içeri girdi.

Hastaneye kaldırıldı

Elindeki bıçakla yakalanan Raşit A., yakalanarak hastaneye götürüldü.









