Benzinlik marketinde bir kadının boğazına bıçak dayanarak darbedildiği sırada olay yerinde bulunan kişiler, film izler gibi seyretti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat'ta bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen kadına şiddet olayı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstasyonunun marketinde meydana gelen olayda Şevket Türksoy isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aysel D. ile karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından Türksoy, Aysel D.'ye saldırdı.

OLAY YERİNDEN POLİS GEÇTİ

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'taki benzinlikte, kadının dayak yemesini film gibi izlediler VİDEO



SEYİRCİ KALDILAR

Marketin kmaera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, olay yerinde bulunan şahısların yalnızca seyirci kaldığı görüldü.

Sadece birkaç adım uzağında bulunan market çalışanı kadın kasiyer ve benzinliğe gelen müşteriler ise olaya tepki vermedi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİLER

Görüntülerde ilk birkaç saniye olayı izleyen kadın kasiyer daha sonra hiçbir şey olmamış gibi müşterilerle ilgilenip, para saymaya devam ediyor. Yerdeki kadının etrafından dolanan bir müşteri de istifini bozmadan alışverişe devam ediyor.