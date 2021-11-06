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Yozgat’taki mağazanın halı indirimi izdihama neden oldu

Yozgat’taki mağazanın halı indirimi izdihama neden oldu

Sorgun'da, bir mağazanın yüzde 40 indirimden faydalanmak ve 2'şer adet halı ya da kilimleri 49 TL’den alabilmek için birbirleriyle yarıştılar.