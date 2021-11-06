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- Yozgat’taki mağazanın halı indirimi izdihama neden oldu
Yozgat’taki mağazanın halı indirimi izdihama neden oldu
Sorgun'da, bir mağazanın yüzde 40 indirimden faydalanmak ve 2'şer adet halı ya da kilimleri 49 TL’den alabilmek için birbirleriyle yarıştılar.
- DHA
- 06.11.2021 - 15:32
- Güncelleme : 06.11.2021 - 15:42
İstanbul’da bulunan bir AVM zincirinin Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki şubesinde saat 11.00'de satışa çıkarılan ürünlerde büyük indirim yapacağına dair sosyal medyada yapılan duyuru ve tanıtımları görenler mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturdu.
49 TL'DEN HALI ALMAK İÇİN YARIŞTILAR
Mağazada 2'şer adet halı ya da kilimlerin 49 TL’den satışa çıkarılacağını duyanlar sosyal mesafe kuralını tamamen unutttu. Kalabalık, kilim ve halılardan alabilmek için büyük çaba harcadı.
Mağazanın içerisinde de indirimdeki ürünleri almak isteyenler yoğunluğa neden oldu.
Yozgat’taki mağazanın halı indirimi izdihama neden oldu VİDEO
MAĞAZA YETKİLİLERİ MEMNUN
AVM yetkilileri, benzer kampanyaların çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yapıldığını, gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.