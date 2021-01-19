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    Yüksekova merkezine kurt indi

    Merkeze inen bir kurt, yiyecek aradığı sırada çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 16:07
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    Yüksekova merkezine kurt indi

    Hakkari Yüksekova'da etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi.

    Soğuk hava nedeniyle olumsuz etkilenen yaban hayvanları yiyecek bulamadı.

    Soğuk hava yiyecek bulamayan bir kurt da ilçeye bağlı Esenyurt Mahahallesi'ne indi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kurdun mahalle ortasında yicecek araması bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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    Yüksekova merkezine kurt indi #2

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