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- Yüksekova merkezine kurt indi
Yüksekova merkezine kurt indi
Merkeze inen bir kurt, yiyecek aradığı sırada çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.
- DHA
- 19.01.2021 - 15:56
- Güncelleme : 19.01.2021 - 16:07
Hakkari Yüksekova'da etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi.
Soğuk hava nedeniyle olumsuz etkilenen yaban hayvanları yiyecek bulamadı.
Soğuk hava yiyecek bulamayan bir kurt da ilçeye bağlı Esenyurt Mahahallesi'ne indi.
KAMERAYA YANSIDI
Kurdun mahalle ortasında yicecek araması bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.