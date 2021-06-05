Yüksekova’da 271 kilogram eroin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dere yatağındaki ağaçlık bölgeye çuvallar içinde saklanmış 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İl Jandarma Komutanlığı desteği ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik İran sınırında bulunan araziye sırtçı olarak tabir edilen şüpheliler tarafından yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgede operasyon düzenlendi.

10 ÇUVAL İÇERİSİNDE 271 KİLO 200 GRAM EROİN

Ekipler, Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi’ne bağlı Güldalı köyü dere yatağında bulunan ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuval içerisinde 271 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.