İHA
Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprü'deki dağda yaşanan heyelandan dolayı yol 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı.
Kar nedeniyle dağdan kaya parçaları yuvarlandı
Yaşanan olay üzerine ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağladı. Bölgede 4 gündür yaşanan kar yağışından sonra dağın yumuşamasıyla inen kaya parçaları saniye saniye kameraya yansırken, adeta faciadan dönüldü.
Öte yandan ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşların önemli işleri olmadığı sürece yollara çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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