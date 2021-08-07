- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Etkili olan sağanak sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü; 30'a yakın kuzu da yaralandı.
- DHA
- 07.08.2021 - 17:01
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 haftadır aralıklarla etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında da sağanak etkili oldu.
Yağış sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu ölürken, 30 kuzu da yaralandı.
“ANİDEN ŞİMŞEKLER ÇAKTI”
Çoban Şahin Tali, "Yağmur yağmaya başladı. Hava birden karardı. Aniden şimşekler çaktı. Korku ile kendimi yere attım. 30 koyun öldü, 30 kuzu da yaralandı." dedi.