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Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü

Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü

Etkili olan sağanak sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü; 30'a yakın kuzu da yaralandı.