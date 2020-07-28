Dolar
6.9493
1.2899%
Euro
8.1482
1.0366%
Altın
1951.99
0.4859%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
436.236
1.6774%
Bitcoin
77231.61
3.4237%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Yüksekova’ya yıldırım düştü: 1 ölü

    Ot biçmeye giden 35 yaşındaki adam, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybederken; bir başka mahallede 19 koyun telef oldu.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksekova’ya yıldırım düştü: 1 ölü

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güldere köyünde aniden bastıran sağanakta, yıldırım düşmeleri, can ve mal kaybına neden oldu.

    Güldere köyü kırsalında ot biçmeye giden 35 yaşındaki İsmet Düzce'nin bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

    KURTARILAMADI

    Yıldırım sonrası Düzce, ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzce, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yüksekova’ya yıldırım düştü: 1 ölü #1

    19 KOYUN TELEF OLDU

    Bir yıldırım düşmesi olayı ise ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.

    Kurbanlık koyunların otladığı alana yıldırımın isabet etmesi sonucu 19 koyun telef oldu. Koyunların sahibi Ferhan Sevin (52), her şeyin bir anda yaşandığını ve korkudan baygınlık geçirdiğini anlattı.

    Sevin, “Yağmurun başlamasıyla birlikte 4 çocuğumu eve göndermiştim. Aradan 5 dakika geçtikten sonra da şimşeklerin çakmasıyla birlikte koyunların bulunduğu yerde alevler yükseldi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Korkudan bayılmışım. Kendime geldiğimde koyunlarıma baktım ancak 19'unu kaybettim.” dedi.

    Görüş Bildir