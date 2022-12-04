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    Yunan adalarına kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü ile 8 organizatör yakalandı

    Muğla'da yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen polis ile öğretmenlerin de bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 9 kişi ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı.
    • 04.12.2022 - 06:14
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    Yunan adalarına kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü ile 8 organizatör yakalandı

    Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucunda şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi.

    Tekne ile kaçmak üzereyken yakalandılar

    Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri ile dün saat 02.30 sıralarında ortak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu.

    9 FETÖ'cü ve 8 organizatör gözaltında

    Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polisler A.A., M.H.T., İ.Ö., F.S., M.C. ve öğretmenler B.S., S.D., A.K., Z.S.S. ile organizatör şüphelileri A.H.Ç., B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Yunan adalarına kaçmaya çalışan 9 FETÖ cü ile 8 organizatör yakalandı #1


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