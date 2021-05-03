Yunanlıların Paskalya etkinleri Bodrumluları tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yunan adalarındaki Paskalya kutlamaları gürültüye neden olunca, Bodrum'da yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, sesin kaynağını merak ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine, Paskalya kutlaması sırasında duyulan patlama sesleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

SESİN KAYNAĞI: PASKALYA

Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan sesin, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu VİDEO

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.



