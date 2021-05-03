Euro
10.0049
0.34%
Dolar
8.3078
0.4%
Altın
475.97
1.11%
Borsa
1.398
0%
Bitcoin
481.076
2.02%
EXEN Coin
27.68
-0.64%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu

    Yunanlıların Paskalya etkinleri Bodrumluları tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapıldı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu

    Yunan adalarındaki Paskalya kutlamaları gürültüye neden olunca, Bodrum'da yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu.

    Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, sesin kaynağını merak ettiklerini belirtti.

    Bunun üzerine, Paskalya kutlaması sırasında duyulan patlama sesleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

    SESİN KAYNAĞI: PASKALYA

    Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan sesin, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu  VİDEO

    "ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

    Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.

    Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu #1

    Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu #2

    Yunan adalarındaki patlama sesleri Bodrumluları korkuttu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir