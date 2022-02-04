Yunan güçleri dövüp Türkiye’ye atıyor

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından sınır hattından geri itilen ve Edirne'nin Meriç ilçesinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan biri kadın 14 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Edirne’nin Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarında 14 göçmen tespit edildi.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Somali ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenlere kıyafet ve yiyecek verdi.

2 YARALI GÖÇMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasında ve kollarında darp izleri bulunan, hipotermi başlangıcı tespit edilen iki düzensiz göçmen Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göçmenlerden Suriye uyruklu Hüsam El Halaf, gazetecilere, iki gün önce sınırdan Yunanistan tarafına geçtiğini söyledi.

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“SOYDULAR, TÜRKİYE TARAFINA ATTILAR"

Yunan askerlerinin kendisini yakaladığını anlatan Halaf, şöyle konuştu:

“Yunanistan tarafından bizi kampa götürdüler. İki gün aç ve susuz kaldık. Kadın erkek fark etmeden işkence gördük. Bize demirle vurdular. Telefon ve paralarımızı aldılar. Nehre getirdikleri zaman üzerimizi soydular ve bizi Türkiye tarafına attılar. Türkiye tarafına geçtiğimizde Türk askerleri bize ayakkabı ve mont verdiler. İki arkadaşımız yaralıydı onları hastaneye götürdüler.”