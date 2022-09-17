Gökçeada ile Semadirek adası arasındaki uluslararası karasularında avlanan balıkçı İlker Özdemir’in teknesi, Yunan Sahil Güvenliği tarafından ikinci kez taciz edildi.

Yunanistan Ege Denizi’nde Türk balıkçılara yönelik provokasyonlarına devam ediyor…

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

İHA’nın haberine göre; rotasında ilerleyen Özdemir’in teknesinde bir Yunan botu hızla turlamaya başladı.

Taciz anları, gemi personeli tarafından saniye saniye kaydedildi. Tacizlere boyun eğmeyen Özdemir, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Yine sorun yaşadık, yine baskıda bulundular”

Olayın uluslararası sularda yaşandığını belirten İlker Özdemir, yaşananları şu ifadeler ile anlattı:

“Bu ara ara bize yapılıyor, bu bölgelerde avlanıyoruz. Fakat bulunduğumuz yerler uluslararası sular biz bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Mavi vatan her şekilde, onlar taciz etmekten bıkmıyorlar. Biz de onlara cevap vermekten bıkmayacağız. Devletimiz yanımızda, Sahil Güvenliğimiz yanımızda. Hep söylüyoruz, bunu bilin diye anlatıyoruz. Yine sorun yaşadık, yine baskıda bulundular. Yine bertaraf ettik. Bu böyle sürecek anlaşılan.”

Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçılarını taciz etti VİDEO











Uluslararası sularda Türk balıkçılarına Yunan tacizi

Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak’ta, İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanırken, Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti.

Yunan görevliler, Özdemir’den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti.

Özdemir’in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.