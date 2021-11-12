Yunan ve Bulgar turistlerin kışlık alışverişte tercihi Edirne'deki sosyete pazarı

Uluslararası niteliğe sahip olan sosyete pazarı, turistlerin vazgeçilmez yeri oldu. Başta Bulgarlar olmak üzere yabancı turistler, pazardan kış mevsimi öncesi alışveriş yapıyor.

Gıdadan tekstile birçok ürünü barındıran Edirne'deki Ulus Pazarı, Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışveriş için kent merkezindeki "sosyete pazarı" olarak nitelendirilen Ulus Pazarı'nda alışveriş yapıyor.

SOSYETE PAZARINDA TURİST YOĞUNLUĞU

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarda son haftalarda yoğunluk oluştuğunu söyledi.

TURİSTLER KIŞLIK ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Sosyete pazarının Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin uğrak yeri olduğunu anlatan Reisoğlu, "Pazar uluslararası özellik taşıyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın yanı sıra turistler de kışlık alışverişini buradan yapıyor." dedi.

1 LEVA 5.81 LİRA

UPEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan da salgın kısıtlamalarının ardından pazardan alışverişin arttığını dile getirdi. Bu arada 1 Bulgar levası, 5.81 Türk Lirası'ndan işlem görerek 6 liraya dayandı.

"FİYATLAR OLDUKÇA UCUZ"

Alışveriş için sosyete pazarını tercih eden turistler, buradaki ürünlerin son derece ucuz olduğunu dile getirdi.

Pazarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine yönelik uyarılar yaptıklarını belirten Atkoşan, "Özellikle Bulgar turistlerin pazara ilgisi yoğun. Ayrıca okulların açılmasıyla üniversite öğrencileri de alışverişe geliyor.

Esnafımız da misafirlerimiz de pazarımızdan son derece memnun. 350 pazarcımız burada ürünlerini satıyor. Gelen turistler daha çok tekstil ürünü alıyor." diye konuştu.

"ÜRÜNLER KALİTELİ"

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden alışveriş için Edirne'ye gelen Emre Hacı Şerif, mont, kazak, pantolon aldığını, ürünlerin uygun fiyatlı ve kaliteli olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'dan gelen Meryem Yalçıntepe ise pazarda sık sık alışveriş yaptığını, ürünlerden memnun olduğunu ifade etti.

ESNAF, TURİSTLERİN İLGİSİNDEN MEMNUN

Pazarcı Murat Kılıç da 18 yıldır pazarda züccaciye ürünü sattığını, turistlerin ilgisinden mutlu olduklarını belirtti.

Pazarcı İsa Güven ise Bulgar turistlerin en çok tekstil ürünü aldığını kaydetti.