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- Yunanistan sınırında yakalanan MLKP şüphelileri gözaltına alındı
Yunanistan sınırında yakalanan MLKP şüphelileri gözaltına alındı
Sınırı geçmeye çalışan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.
- AA
- 17.01.2022 - 15:46
- Güncelleme : 17.01.2022 - 16:23
Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.
MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U.'nun yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalıştığı belirlendi.