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    Yunanistan sınırında yakalanan MLKP şüphelileri gözaltına alındı

    Sınırı geçmeye çalışan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.
    • AA
    • 17.01.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 16:23
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    Yunanistan sınırında yakalanan MLKP şüphelileri gözaltına alındı

    Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

    İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenlendi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

    MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U.'nun yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalıştığı belirlendi.


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