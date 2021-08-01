Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı öldü

Edirne'de, Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun (43) ve Süleyman Şener (60) sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına gitti.

Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Süleyman Şener, ateş açılmasının ardından köy merkezine gelerek olayı haber verdi.

YANAĞINDAN VURULDU

Adasarhanlı Köyü Muhtarı Emrullah Özgün, köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, Durgun ve Şener'in Meriç Nehri kenarına oturmaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

İki arkadaşın burada oturduğu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldığını öğrendiklerini belirten Özgün, "Ateş edilmesi sonucu biri yanağının üzerinden vurulmuş ve orada ölmüş. Bu sırada üç el daha ateş etmişler ve diğeri de olay yerinden hemen kaçmış. Karşı tarafta ateş edenler de orayı terk etmişler hemen zaten. Kaymakam, tabur ve bölük komutanları incelemelerde bulundu." dedi.

Durgun'un cenazesi Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.