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    Yunanistan ve Irak’ta eğitilen terörist, İstanbul’da yakalandı

    PKK/KCK’nın Yunanistan ve Irak’taki eğitim kamplarına katılan, Irak’tan da Türkiye’ye pasaportla giriş yapan terörist, İstanbul’da operasyonla yakaladı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 10.09.2022 - 11:28
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    Yunanistan ve Irak’ta eğitilen terörist, İstanbul’da yakalandı

    2021 yılında kaçak yollardan Yunanistan’a giderek PKK kamplarına katılan daha sonra Irak'taki örgütün eğitim kampına geçiş yapan Ünal Güneş, sonra bir süre Asos Pencewin bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttü.

    Önce Şırnak ardından İstanbul’a geldi

    Senar ve Hebun kod adlarını kullanan Güneş, 29 Temmuz’da da pasaportunu kullanarak Şırnak Habur Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş’in bir süre sonra İstanbul’a geldiği belirledi.

    Operasyonla yakalandı

    Hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Güneş, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

    DHA’nın haberine göre şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Yunanistan ve Irak’ta eğitilen terörist, İstanbul’da yakalandı #1

    Yunanistan ve Irak’ta eğitilen terörist, İstanbul’da yakalandı #2


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