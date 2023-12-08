Yunanistan'a 7 gün vizesiz seyahat kararı Türk turizmcileri panikletti Türklerin 10 Yunan adasını 7 gün vizesiz seyahat edebilmesini öngören anlaşmadan sonra, sezonda fiyatları şişiren Türk turizmciler kara kara düşünmeye başladı.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Yunanistan'da temaslarda bulundu.

Yeni dönem kapsamında olumlu mesajların verildiği görüşmenin en önemli kararlarından biri de turizm alanından geldi.

Buna göre 10 Yunan adasına Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi kararı alındı.

Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros'un yaz sezonunda Türk akınına uğraması bekleniyor.

Türk turizmciler panikte

Alınan bu karardan Türkiye'nin en önemli tatil beldelerindeki Türk turizmciler rahatsız oldu.

Yerli turistin vize sorunları nedeniyle alternatifsiz kalmasını fırsat bilen birçok işletmenin doluluk oranlarını yakalamaya başladıklarında fiyatları astronomik seviyelere çektiği dönem sona eriyor.

Kur farkına rağmen yurt dışı tatillerinin yurt içindekine göre daha ucuza geldiği son yaz sezonu, fırsatçıların da son sezonu oldu.

"Tatil hakkını içeride kullanan vatandaşlar yüksek fiyatlarla karşılaşıyordu"

Türk turizmciler alınan karar karşısında paniklerken alternatife kavuşan yerli turist ve bir türlü bu fahiş fiyatların önüne geçemeyen turizm dernekleri karardan memnun.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, aynı denizi paylaşan iki ayrı ülke olarak Türk ve Yunan geleneklerinin de birbirine benzediğini söyleyerek Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan'ın adalarının Türk turistlere her zaman çok cazip geldiğini ifade etti.

Ama son zamanlarda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Schengen vizesi vermekte zorluk çıkardığını kaydeden İşler, "Yerli turistin yurt dışına çıkması engelleniyordu. Yunanistan'ın bu adımı fevkalade iyi. Yunanistan ile ilişkilerimizde kardeşlik ve barışın öne çıktığını görüyoruz. Vize alamadığı için yurt dışına çıkamayan tatilciler iç pazarda kalıyordu.

İç pazardaki maliyetlerin yüksek olması fiyatlara yansıyordu. Tatil hakkını içerde kullanan vatandaşlar yüksek fiyatlarla karşılaşıyordu. Yerli turistin Yunanistan'a gittiği zaman yapacağı harcama, Türkiye'deki bir tesiste yapacağı harcamadan daha düşük olacağı için onlar için bir alternatif olacak" dedi.

"İç pazardaki fiyatların kontrol altına alınmasını sağlayacak"

Rekabetin iyi olduğuna, değişim ve dönüşümü getirdiğine dikkati çeken İşler, "Yunan adalarının bir fırsat olarak devreye girmesi iç pazardaki fiyatların kontrol altına alınmasını sağlayacak. 7 günlük vizesiz seyahat uygulaması daha önce kapıdaki vize uygulamasına çok benziyor. Adalarda bulunan halkın da feribotlarla geliş gidiş yapabilmesi Türkiye'den inşaat, ilaç medikal malzemelerin alışverişini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu da kendi vatandaşımızın lehine olan bir şeydir"

Turizm sektörünün barışın olduğu yerde yaşayabildiğini anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 günlük vize uygulaması iki ülkenin kardeşlik bağını güçlendirecektir yerinde bir karar olarak görüyorum. Hem sektörün kendine check-up yapmasını sağlayacak hem de çift yön olarak gelen feribotların bizim ülkemizden alışveriş yapılmasına katkı sağlayacak. Karşılıklı kazan kazan modeli ile kardeşlik ve barış Ege Denizi'nde artacak.

Turizmciler olarak fiyatlarımızı fahiş olarak belirlemiyoruz. İç pazardaki enflasyon ve maliyetleri fiyatlarımıza yansıtmak durumunda kalıyoruz. Ama hükümetin 2024 yılı hedefleri doğrultusunda enflasyonun yüzde 36 civarına çekilmesi gündemde. Biz de fiyatlarımızı enflasyon oranına göre ayarladığımızda adalarla rekabetçi ortama gireceğiz. Bu da kendi vatandaşımızın lehine olan bir şeydir."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)