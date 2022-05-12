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- Yunanistan’a gitmek isteyen 30 göçmen geri itildi
Yunanistan’a gitmek isteyen 30 göçmen geri itildi
Ayvacık açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
- 12.05.2022 - 17:15
- Güncelleme : 12.05.2022 - 17:37
Yunan güçleri, yine göçmenleri ölüme terk etti…
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla hareket etti.
Yunan unsurlarınca durdurulan lastik bot, Türk kara sularına geri itildi.
Geri gönderilecekler
İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenleri alarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.
DHA’nın haberine göre göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.