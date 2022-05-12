Petrol
107.8
0.26%
Euro
16.10
-0.21%
Dolar
15.40
0.65%
Altın
911.47
-0.02%
Borsa
2397
-2.32%
Bitcoin
465.659
-7.32%
BTXN Coin
13.10
5.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Yunanistan’a gitmek isteyen 30 göçmen geri itildi

    Ayvacık açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
    • 12.05.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan’a gitmek isteyen 30 göçmen geri itildi

    Yunan güçleri, yine göçmenleri ölüme terk etti…

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla hareket etti.

    Yunan unsurlarınca durdurulan lastik bot, Türk kara sularına geri itildi.

    Geri gönderilecekler

    İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenleri alarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

    DHA’nın haberine göre göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Yunanistan’a gitmek isteyen 30 göçmen geri itildi #1


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Mehmet Dinçerler: Aradığımız pozisyonlara eleman bulamıyoruz
    Gündem

    Mehmet Dinçerler: Aradığımız pozisyonlara eleman bulamıyoruz

    Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheli için istenen ceza belli oldu
    Magazin

    Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheli için istenen ceza belli oldu

    Görüş Bildir