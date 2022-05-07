Yunanistan'a kaçmak istedi, Meriç Nehri'nde mahsur kaldı

Ailesiyle problem yaşadığı gerekçesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kadın amacına ulaşamadı. Bir adada mahsur kalan kadın botla geri alındı.

Yasa dışı yolllardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 42 yaşındaki Taybet K. isimli bir kadın, Meriç Nehri'nin kum adacığı kesiminde mahsur kaldı.

Kadını fark eden kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Botla kurtardılar

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taybet K., botla alınıp kıyıya çıkarıldı.

İfade verdi: Ailemle sorun yaşıyordum

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Taybet K. ilk ifadesinde, Antalya'da bir lokantada garsonluk yaptığını, ailesiyle sorun yaşayınca Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a kaçak olarak geçmeye çalıştığını söyledi.

Psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Taybet K.'nin terörle ilişkisinin bulunmadığı belirlendi. Kadının işlemleri sürüyor.