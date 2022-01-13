Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK'lı yakalandı

PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 3 zanlı, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla ülke değiştirmek isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin PKK terör örgütüne yönelik çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bulundukları tespit edilen şahıslar, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

3 PKK'LI GÖZALTINA ALINDI

Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları ve bölücü terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları tespit edilen M.S., Ö.D. ve Y.M. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.