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    Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK'lı yakalandı

    PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 3 zanlı, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla ülke değiştirmek isterken yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 18:09
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    Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK'lı yakalandı

    Emniyet güçlerinin PKK terör örgütüne yönelik çalışmaları sürüyor.

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bulundukları tespit edilen şahıslar, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

    3 PKK'LI GÖZALTINA ALINDI

    Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları ve bölücü terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları tespit edilen M.S., Ö.D. ve Y.M. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Yunanistan a kaçmak isteyen 3 PKK lı yakalandı #1


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